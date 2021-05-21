Ставропольская мука придет в Сомали

Власти Ставропольского края заключили контракт на поставку муки в Сомали, куда до конца текущего года планируется экспортировать 500 т продукции.

"Для объединения усилий аграриев и увеличения экспорта в рамках регионального проекта "Экспорт продукции АПК (Ставропольский край)" в конце прошлого года под эгидой Минсельхоза СК был создан сельскохозяйственный потребительский снабженческий кооператив „Зерно Ставрополья“. И его первой заключенной сделкой стал контракт на поставку 500 тонн муки в Федеративную Республику Сомали", - информирует Минсельхоз края.

Уточняется, что первая партия продукции уже направлена в порт отгрузки, а в ближайшее время экспорт муки будет наращиваться. Кроме того, ставропольское аграрии будут расширять и географию поставок.