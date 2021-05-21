Россия установила платформу "Мошеловка" для борьбы с мошенниками
Сегодня Россия запускает платформу "Мошеловка" для выявления мошенников и борьбы с ними, презентация ресурса состоится на Российском интернет-форуме.
Благодаря реализации проекта россияне смогут сообщать о подозрительных звонках возможных злоумышленников, а также о случаях, когда они сами стали жертвами обмана.
Также платформа позволит получить всю необходимую информацию о преступных схемах и даст рекомендации, как нужно действовать, чтобы не попасться на уловки аферистов.
Как пишут "Известия", эксперты и добровольцы будут систематизировать поступающие жалобы и передавать агрегированные данные в Центробанк и правоохранительные органы.
Вестник Кавказа
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