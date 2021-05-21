Россия установила платформу "Мошеловка" для борьбы с мошенниками

Сегодня Россия запускает платформу "Мошеловка" для выявления мошенников и борьбы с ними, презентация ресурса состоится на Российском интернет-форуме.

Благодаря реализации проекта россияне смогут сообщать о подозрительных звонках возможных злоумышленников, а также о случаях, когда они сами стали жертвами обмана.

Также платформа позволит получить всю необходимую информацию о преступных схемах и даст рекомендации, как нужно действовать, чтобы не попасться на уловки аферистов.

Как пишут "Известия", эксперты и добровольцы будут систематизировать поступающие жалобы и передавать агрегированные данные в Центробанк и правоохранительные органы.