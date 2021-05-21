Байден - Нетаньяху: "Железный купол" над Израилем будет восстановлен

Президент США Джо Байден пообещал премьер министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что американская сторона помогут восстановить израильскую систему противовоздушной обороны (ПВО) "Железный купол".

По его словам, этот вопрос, в частности, обсуждался в ходе недавних переговоров с премьером Израиля. "Я подтвердил ему свою полную поддержку в восстановлении израильской системы "Железный купол", чтобы быть уверенными в безопасности и защите в будущем", - цитирует американского лидера РИА Новости.

Кроме того, сообщается, что глава американской администрации выразил Нетаньяху благодарность "за его решение положить конец текущим боевым действиям".