Режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС вступил в силу
Начиная с 02:00 по палестинскому и израильскому времени (совпадает с московским) между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня.
Перемирия удалось достичь при непосредственном посредничестве Египта.
Ранее сообщалось, что накануне вечером военно-политическим кабинетом Израиля было одобрено одностороннее прекращение огня. В свою очередь, движение ХАМАС согласилось на перемирие при посредничестве Египта.
Вестник Кавказа
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