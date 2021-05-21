Режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС вступил в силу

Начиная с 02:00 по палестинскому и израильскому времени (совпадает с московским) между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня.

Перемирия удалось достичь при непосредственном посредничестве Египта.

Ранее сообщалось, что накануне вечером военно-политическим кабинетом Израиля было одобрено одностороннее прекращение огня. В свою очередь, движение ХАМАС согласилось на перемирие при посредничестве Египта.