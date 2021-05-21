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Чемпионат Грузии по скачкам с препятствиями состоится в Тбилиси

Чемпионат Грузии по скачкам с препятствиями состоится в Тбилиси

В Тбилиси 22-23 мая состоится чемпионат Грузии по скачкам с препятствиями. Об этом говорится в сообщении, опубликованном организаторами в социальной сети Facebook.

Соревнования пройдут при поддержке министерства культуры, спорта и по делам молодежи Грузии на ипподроме, расположенном неподалеку от озера Лиси. Начало в 16:00 по местному времени.

В турнире примут участие наездники из конных клубов Тбилиси, Зугдиди, Поти, Батуми, Качрети и Ахалубани.

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Вестник Кавказа

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