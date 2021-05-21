ООН поприветствовала прекращение огня между Израилем и ХАМАС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал договоренность о прекращении огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа.

"После 11 дней кровопролитных военных действий я приветствую прекращение огня между сектором Газа и Израилем, - сказал Гуттериш.

При этом он выразил надежду на то, что все стороны будут соблюдать его.

Помимо этого, генсек ООН выразил "глубочайшие соболезнования семьям погибших и их родным", а также отметил, что после стабилизации перемирия необходимо снова запустить мирный процесс по Ближнему Востоку.

Напомним, вечером 20 мая Кабинет безопасности Израиля одобрил одностороннее прекращение огня с контролирующим сектор Газа палестинским движением ХАМАС. В свою очередь, представитель ХАМАС подтвердил, что "взаимное и одновременное" перемирие в секторе Газа наступит в 02:00 (мск) в ночь на пятницу.