Грузия не прошла в финал Евровидения

Второй полуфинал песенного конкурса "Евровидение" состоялся в четверг, из 17 стран-претенденток в финал попали 10.

Отбор прошли Албания, Сербия, Болгария, Молдавия, Португалия, Исландия, Сан-Марино, Швейцария, Греция и Финляндия.

Выбили из конкурса Грузия, Эстония, Латвия, Польша, Чехия, Австрия и Дания.

В первом полуфинале для дальнейшего участия были отобраны российская певица Манижа (Manizha), азербайджанская исполнительница Самира Эфенди, украинский коллектив Go_A и другие.

Напомним, 65-й по счету песенный конкурс "Евровидение" пройдет в Роттердаме (Нидерланды) с 18 по 22 мая.