Россия и Китай перешли от нефти и газа к атомной и водородной энергетике

Сотрудничество Китая и России в области ядерной энергетики привлекло внимание общественности. На этой неделе прошла виртуальная церемония закладки фундамента проекта атомной электростанции. Как отмечает международный телеканал "Центрального телевидения Китая" (CGTN), началось строительства 7-го и 8-го блоков Тяньваньской АЭС в провинции Цзянсу на востоке Китая, а также 3-го и 4-го блоков АЭС ”Сюйдапу” в провинции Ляонин на северо-востоке Китая.

Четыре блока входят в пакетное соглашение о сотрудничестве в области ядерной энергетики между Китаем и Россией. Оно было подписано в присутствии глав государств в июне 2018 года. По словам официального представителя МИД Китая Чжао Лицзяня, это крупнейший на сегодняшний день проект китайско-российского сотрудничества в области ядерной энергетики. Стоимость сделки превышает 20 млрд юаней ($3,1 млрд), а стоимость строительства - 100 млрд юаней.

Сотрудничество в атомной энергетике - традиционное приоритетное направление партнерства двух стран, сказал Чжан Цзяньхуа, директор Национального управления энергетики Китая. Чжан отметил, что страны работают над крупными проектам в области ядерной энергетики с 1990-х годов, а первые четыре блока Тяньваньской атомной электростанции стали плодами успешного взаимодействия.

В 1992 году Китай и Россия подписали пакетное соглашение о сотрудничестве в области ядерной энергетики. 1-й и 2-й блоки Тяньваньской АЭС строились с 1999 года и были введены в эксплуатацию в 2007 году. В 2018 году были введены в промышленную эксплуатацию 3-й и 4-й блоки Тяньваньской АЭС, построенные совместно Китаем и Россией. После завершения строительства 7-го и 8-го энергоблоков Тяньваньская АЭС станет крупнейшей в мире атомной электростанцией с самой большой установленной мощностью.

По мере того, как в мире замедляются темпы строительства атомных электростанций, новые ядерные проекты помогают укрепить доверие к подобному сотрудничеству в области энергетики. Хун Тао, руководитель отдела исследований энергетической политики Института ресурсной и экологической политики Центра исследований развития Государственного совета, сказала: ”Сотрудничество между Китаем и Россией в области ядерной энергетики играет важную роль, поскольку глобальное ядерное развитие переживает спад”.

На всех четырех энергоблоках, построенных совместно Китайской национальной ядерной корпорацией и Государственной корпорацией по атомной энергии ”Росатом”, будут установлены российские реакторы ВВЭР-1200 третьего поколения.

По данным ”Росатома”, по сравнению с реактором предыдущего поколения ВВЭР-1000, новейший реактор ВВЭР-1200 гораздо более усовершенствованный. У нового реактора выше производительность и он безопаснее, его мощность больше на 20%. Срок службы основного оборудования, включая корпус реактора и парогенераторы, увеличен вдвое: с 30 до 60 лет. Применение новых технологий помогло сократить использование рабочей силы на 20-30% по сравнению со старой моделью.

После завершения и ввода в эксплуатацию годовая выработка электроэнергии достигнет 37,6 млрд киловатт-часов, что эквивалентно сокращению выбросов углекислого газа на 30,68 млн тонн в год. Поскольку Китай пообещал достичь пика выбросов CO2 к 2030 году, а углеродной нейтральности - к 2060 году, новые атомные энергоблоки будут эффективно способствовать сокращению выбросов углерода и достижению поставленной экологической цели.

По словам Дэна Хао, генерального секретаря Китайского центра исследований Шанхайской организации сотрудничества, этот проект подтверждает, что Китай и Россия придерживаются одного мнения по вопросу борьбы с глобальным изменением климата и реализации зеленого развития. ”Проект также демонстрирует твердую решимость Китая добиться максимальных выбросов углекислого газа и достичь углеродной нейтральности, а также его приверженность глобальным целям как ответственной крупной нации”.

Чжао Лонг, эксперт из Шанхайского института международных исследований, специализирующийся на отношениях с Россией, сказал, что сотрудничество Китая и России углубилось: страны перешли от нефти и газа к новым источникам энергии, таким как атомная и водородная энергетика. Ядерная энергетика не только имеет решающее значение для Китая в достижении углеродной нейтральности, но и является ключевым шагом на пути преобразования энергетики в России.

Как сообщает Associated Press, проекты должны быть завершены к 2026 и 2028 годам соответственно.

Китайско-Российского Договор о добрососедстве и дружественном сотрудничестве был заключен 20 лет назад, и кооперация между двумя странами не ограничивается энергетикой.

Недавно Китай и Россия объявили, что построят международную научно-исследовательскую станцию на Луне, на которой смогут работать заинтересованные международные партнеры.

18 мая на восточной линии газопровода ”Китай-Россия” начались строительные работы в Наньтуне, провинции Цзянсу. Трубопровод проходит через Шанхай, Цзянсу, Шаньдун и Хэбэй и, по оценкам, будет введен в эксплуатацию в 2025 году.