Попова назвала задачи "санитарного щита" России

Главная задача "санитарного щита" России является прохождение любой эпидемии без локдаунов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Глава ведомства отметила, что "санитарный щит" предусматривает новый санитарный карантинный контроль на границе, более усиленный и мобильный. "Очень быстрые тесты должны быть, новый тест от любой новой инфекции за четыре дня – это задача, которую мы должны решить очень быстро", - сказала она в эфире телеканала "Россия 1".

Важно, чтобы эпидемия проходила "без локдаунов и без нарушения обычного режима жизни", уточнила она.