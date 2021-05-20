Вашингтон: в интересах США приостановить санкции против "Северного потомка-2"

"Как мы могли остановить проект, который был построен в другой стране на 95%?" – заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос о возможностях Вашингтона остановить реализацию газопровода "Северный поток-2". Также Псаки сообщила, что решая отказаться от санкций против оператора газопровода Nord Stream AG 2, США руководствовались ключевыми отношениями с ФРГ и глобальными факторами.

Как отмечает Euractiv, администрация Байдена отменила санкции в отношении компании, занимающейся строительством газопровода ”Северный поток-2” в Германию и ее главного исполнительного директора, но критики проекта в Конгрессе осудили принятое решение. Согласно отчету Госдепартамента, направленному в Конгресс, деятельность компании Nord Stream 2 AG и ее генерального директора Маттиаса Варнига попадает под действие санкций. Тем не менее госсекретарь Энтони Блинкен отказался от введения ограничений, заявив, что они не отвечают национальным интересам США.

Решение было принято на фоне усилий администрации Байдена по восстановлению отношений с Германией после ухудшения связей при Дональде Трампе. Освобождения от санкций не имеют определенной даты окончания, но могут быть отменены госсекретарем.

Госдепартамент ввел санкции в отношении четырех российских судов, в том числе ”Академика Черского”, которые в апреле начали прокладку труб в датских водах. Также были введены меры отношении пяти других российских структур, включая российскую Морскую спасательную службу.

”Принятое решение демонстрирует приверженность администрации обеспечению энергетической безопасности в Европе в соответствии с обещанием президента восстановить отношения с нашими союзниками и партнерами в Европе”, - отметил Блинкен в сообщении, опубликованном во время его встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на Конференции Арктического совета в Исландии.

Президент Джо Байден, демократ, выступил против проекта по транспортировке российского газа в Германию стоимостью $11 млрд, заявив, что это невыгодная сделка для Европы. США экспортирует в Европу СПГ, но российский газ дешевле. Вашингтон опасается, что Россия может использовать ”Северный поток - 2” в качестве рычага для ослабления государств Европейского союза за счет усиления зависимости от Москвы.

Российская государственная энергетическая компания "Газпром" и ее западные партнеры строят трубопровод для транспортировки природного газа по дну Балтийского моря. Проект, который сейчас завершен примерно на 95%, будет обходить территорию Украины, лишая страну прибыльных транзитных сборов.

По словам аналитиков, при текущих темпах строительства ”Северный поток-2” будет завершен до конца года или даже раньше. Американские законодатели от обеих партий, выступающие против проекта, заявили, что санкции недостаточно серьезные, поэтому Россия, скорее всего, продолжит работу.

Сенатор Джим Риш, республиканец в комитете сената по международным отношениям, сказал, что освобождения от санкций - ”подарок Путину, который ослабит влияние Соединенных Штатов в преддверии предстоящей встречи американского и российского президентов”.

Байден ”должен сделать все возможное, чтобы добиться того, чего администрация Трампа не смогла сделать в течение четырех лет: навсегда остановить завершение строительства газопровода ”Северный поток - 2””, - сказал сенатор Боб Менендес, демократ и председатель комитета по международным отношениям.

Юрий Витренко, новый генеральный директор украинской государственной энергетической компании ”Нафтогаз”, объявил, что ”Северный поток-2” станет ”самым пагубным и опасным геополитическим проектом России”, поэтому Украина попросит Вашингтон "в полной мере применить свои законы и ввести санкции для остановки строительства трубопровода".

"Отказ от санкций также предоставляет пространство для дипломатического взаимодействия с Германией для устранения рисков, которые завершение строительства трубопровода может создать для Украины и европейской энергетической безопасности”, - заявил журналистам представитель Госдепартамента.

Германия настаивает на том, чтобы Соединенные Штаты отказались от оппозиции проекту. По мнению Берлина, их отношения слишком важны, чтобы жертвовать ими из-за коммерческого проекта. ”Мы рассматриваем отказ от санкций как конструктивный шаг, который мы рады обсудить с нашими партнерами в Вашингтоне”, - заявил журналистам министр иностранных дел Германии Хайко Маас. В России дали понять, что решение Вашингтона может помочь наладить напряженные отношения между США и РФ.

"Изменение позиции США по санкциям против "Северного потока-2" просто не создает дополнительных препятствий, которые нужно преодолевать при завершении проекта", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.