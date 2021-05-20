Боец ММА Магомедкеримов сразится за миллион долларов

Дагестанский боец смешанного стиля Магомед Магомедкеримов выступит на Гран-при Лиги профессиональных бойцов (Professional Fighters League, PFL) в США17 июня. Его соперником станет американец Кертис Миллендер. Об этом сообщил представитель команды россиянина.

Ранее сообщалось, что первый Гран-при PFL 2021 года (29 апреля) Магомедкеримов пропустил из-за задержки при оформлении визы.

Главный приз в этом состязании составляет миллион долларов, отмечает "Это Кавказ"