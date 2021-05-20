Аварийную школу снесут в Беслане, на ее месте появится новая

В Беслане аварийную школу сменит новая на 550 мест, сообщили в пресс-службы главы и правительства республики, уточнив, что объект будет возведен к концу года.

"Совсем скоро в Беслане появится новый объект системы образования, который будет отвечать самым современным требованиям к организации образовательного процесса", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что стоимость строительства объекта составляет 519,7 млн рублей. Планируется, что все работы по возведению школы завершатся в декабре.