Автомашина снесла забор и протаранила дом в Алматы

Четыре человека пострадали в результате аварии в микрорайоне Акбулак Алатауского района Алматы, где машина после столкновения снесла забор и врезалась в частный дом.

Водитель Hyundai Accent выехал на перекреcток, проигнорировав знак "Уступи дорогу", где в это время ехала Mazda 323, водитель последней, не успев среагировать на полном ходу влетел в Hyundai Accent.

От удара авто откинуло в разные стороны – Mazdа вылетела на тротуар, а Hyundai Accent снес опору газовой трубы, металлический забор и на полном ходу влетел в частный дом.

В результате аварии пострадали четыре человека, трое из них госпитализированы, одному из пострадавших помощь была оказана на месте ДТП.

По факту ведется проверка, выясняются все обстоятельства случившегося, передает Sputnik Казахстан.