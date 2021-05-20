Автомашина снесла забор и протаранила дом в Алматы
Четыре человека пострадали в результате аварии в микрорайоне Акбулак Алатауского района Алматы, где машина после столкновения снесла забор и врезалась в частный дом.
Водитель Hyundai Accent выехал на перекреcток, проигнорировав знак "Уступи дорогу", где в это время ехала Mazda 323, водитель последней, не успев среагировать на полном ходу влетел в Hyundai Accent.
От удара авто откинуло в разные стороны – Mazdа вылетела на тротуар, а Hyundai Accent снес опору газовой трубы, металлический забор и на полном ходу влетел в частный дом.
В результате аварии пострадали четыре человека, трое из них госпитализированы, одному из пострадавших помощь была оказана на месте ДТП.
По факту ведется проверка, выясняются все обстоятельства случившегося, передает Sputnik Казахстан.
Вестник Кавказа
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