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Евгений Цыганов и Юлия Снигирь станут Мастером и Маргаритой в фильме Локшина

Евгений Цыганов и Юлия Снигирь станут Мастером и Маргаритой в фильме Локшина

Съемки нового фильма по мотивам романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" начнутся в июле, сообщил на очной защите Фонда кино для лидеров российского кинопроизводства режиссер Михаил Локшин.

"Производство у нас в разгаре, через месяц вступаем в съемки. Мастер и Маргарита - Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, Воланда сыграет иностранный актер", - цитирует его ТАСС.

Режиссер добавил, что кинокартина не станет чистой экранизацией книги - в сюжет внесут некоторые изменения. Авторы проекта работают с булгаковедами, уточнил Локшин. 

Премьера фильма запланирована на конец 2022 - начало 2023 года.

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