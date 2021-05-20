Евгений Цыганов и Юлия Снигирь станут Мастером и Маргаритой в фильме Локшина

Съемки нового фильма по мотивам романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" начнутся в июле, сообщил на очной защите Фонда кино для лидеров российского кинопроизводства режиссер Михаил Локшин.

"Производство у нас в разгаре, через месяц вступаем в съемки. Мастер и Маргарита - Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, Воланда сыграет иностранный актер", - цитирует его ТАСС.

Режиссер добавил, что кинокартина не станет чистой экранизацией книги - в сюжет внесут некоторые изменения. Авторы проекта работают с булгаковедами, уточнил Локшин.

Премьера фильма запланирована на конец 2022 - начало 2023 года.