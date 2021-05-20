Ушел из жизни летчик-испытатель, Герой России Тайгиб Толбоев

Сегодня на 65-м году жизни скончался летчик-испытатель, Герой России Тайгиб Толбоев. Об этом сообщает пресс-служба главы Дагестана.

"За годы службы на разных участках Тайгиб Омарович снискал уважение и авторитет у своих коллег, друзей и земляков. Он был настоящим патриотом своей родины. Светлая память о Тайгибе Толбоеве навсегда останется в наших сердцах", – указано в некрологе.

Толбоев участвовал в испытаниях более 50 типов и модификаций самолетов и вертолетов, также на его счеты испытания нового ракетного вооружения. Кроме того, он – участник боевых действий.

Среди многочисленных наград и званий Толбоева – Герой России, "Заслуженный летчик-испытатель Российской Федерации", "Народный герой Дагестана".