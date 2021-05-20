Кабинет безопасности Израиля одобрил одностороннее прекращение огня с сектором Газа

Кабинет безопасности Израиля одобрил одностороннее прекращение огня с контролирующим сектор Газа палестинским движением ХАМАС, сообщает 7-й канал израильского телевидения. Согласно данным канала, это решение было принято большинством голосов.

В свою очередь, представитель ХАМАС подтвердил агентству Reuters, что "взаимное и одновременное" перемирие в секторе Газа наступит в 02:00 мск в ночь на пятницу.

По словам источника в египетской службе безопасности, чья страна выступала посредником между сторонами, заявил The Jerusalem Post, сторонам еще предстоит проработать детали перемирия.