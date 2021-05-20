Росрыболовство планирует удвоить вылов каспийской кильки

Российские рыболовы в текущем году могут практически удвоить объем вылова кильки в Каспийском море по сравнению с прошлогодним показателем.

"Вылов кильки в Каспийском море по итогам года прогнозируется на уровне 30−35 тыс т", - говорится в сообщении Росрыболовства.

"Этот промысел привлекателен и важен. Это тот объем, который возможно вылавливать тралами, и ученые дают прогноз порядка 100−110 тысяч т. Ресурса достаточно, мы будем создавать условия, чтобы промысел развивался более динамично", - отметил заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук, передает "Это Кавказ".

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", в минувшем 2020 году вылов кильки в Волжско-Каспийском бассейне вырос в 4,5 раза к уровню предыдущего года и достиг 19 тыс т. В ее добыче участвуют рыбаки Дагестана, Калмыкии, Крыма, Севастополя, Санкт-Петербурга, Астраханской, Калининградской, Волгоградской и Ростовской областей.