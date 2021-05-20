"Роза Хутор" покажет "Историю денег России"

В павильоне "Суздаль" этнокомплекса "Моя Россия" курорта "Роза Хутор" в Сочи начала работу выставка "История денег России", которая наглядно демонстрирует развитие денежной системы страны с момента появления Древнерусского государства и до образования Российской Федерации в 1991 году.

"Треть монет и купюр на выставке подлинные: здесь есть и серебряные гривны – слитки, которые отливало каждое княжество. Такие слитки рубили на части, отсюда и произошло слово "рубль", - рассказала куратор выставки Ксения Филимонова, передает портал Юга.ру.

На выставке представлены чешуйки, пряслица, ракушки каури, которые использовали для размена, бородовой знак Петра I, первые бумажные купюры, выпущенные при Екатерине II, и даже квадратные монеты. В коллекции есть и монета-великан - сестрорецкий медный рубль 1771 года весом 930 г.

Есть здесь и необычные платежные средства - например, деньги из тюленьей кожи, которые в начале XIX века выпустила Российско-американская компания. Деньги между странами перевозили морем, и кожа гарантировала их сохранность, пояснили организаторы выставки.

Выставка работает ежедневно с 10:00 до 19:00.