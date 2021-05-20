Власти Карачаево-Черкесии на лето вводят систему единого билета

На летний туристический сезон в период с 1 июня по 15 сентября в Карачаево-Черкесии заработает система единого билета, которая упростит проезд на нескольких видах транспорта.

"Для улучшения транспортной доступности городов Карачаево-Черкесии на летний период АНО "Единая транспортная дирекция" (ЕТД) расширяет сеть маршрутов в регионе. В рамках соглашения, подписанного ею и министерством промышленности и торговли республики, система единого билета "самолет + автобус" будет внедрена с пересадкой в аэропорту Минеральных Вод до Черкесска и Карачаевска, а также в обратном направлении", - сообщили в пресс-службе Минтранса РФ, передает "Это Кавказ".

Расписание автобусов будет синхронизировано со временем отправления и прибытия самолетов, а прибытие и отправление автобусов будет осуществляться непосредственно в аэропорт и из аэропорта, что сделает пересадку комфортной и ликвидирует транспортный разрыв, - пояснили в ЕТД.

Оформление единых билетов уже начато, - добавили в дирекции.