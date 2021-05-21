Станут ли сианьские инициативы альтернативой ШОС?

На прошлой неделе на встрече в китайском городе Сиань министр иностранных дел КНР Ван И пообещал своим центральноазиатским коллегам всевозможные инвестиции и новые инициативы. Но ничто из этого не выглядит столь же символичным, как сама встреча, пишет Eurasianet. Встреча в Сиане - традиционном отправном пункте Великого Шелкового пути - стала первыми переговорами глав МИД шести стран в очном формате. Предыдущая министерская встреча "Центральная Азия - Китай" проходила в июле прошлого года в формате видеоконференции, что выглядело как генеральная репетиция.

Сианьская встреча ознаменовала новую главу в политике Пекина в Центральной Азии – без оглядки на Россию. (См. также Руденко: Россия не собирается бросать Центральную Азию). На повестке дня стоял Афганистан. На выбор времени наверняка повлияло решение президента США Джо Байдена о выводе войск США из Афганистана, принятое в прошлом месяце. С уходом американских войск из региона ставки Китая в Центральной Азии растут по двум причинам.

Во-первых, некоторых настораживает политика Китая в Синьцзяне: сообщения о принудительном труде, лагерях для интернированных и снесенных мечетях подрывают репутацию Пекина и порождают недовольство в мусульманском мире.

Во-вторых, китайская инициатива "Один пояс - один путь" зависит от стабильности в Евразии. С этой целью Пекин пытается сдержать потенциальное распространение террористических сил из Афганистана, создавая аванпост в Таджикистане и обучая горную бригаду патрулировать Ваханский коридор - узкую полосу земли в Афганистане, граничащую с Китаем.

Поэтому неудивительно, что одним из основных результатов встречи в Сиане стало совместное заявление, выражающее озабоченность по поводу стремительно ухудшающихся условий безопасности в Афганистане, а также подчеркивающее стремление Китая к согласованию позиций со странами Центральной Азии. В этой связи стоит помнить о прожектах Вашингтона разместить военные базы в Таджикистане или Узбекистане, что гарантированно бы вызвало раздражение китайских властей.

Повестка дня на встрече определялась Китаем - единственной крупной экономической державой за столом переговоров, объявляющей о новых инициативах и координирующей программные меры со всеми пятью странами без необходимости идти на компромисс с другими региональными игроками. Такое развитие событий пока в новинку, тем более, что по мнению некоторых экспертов, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) в данный момент находится в кризисе.

Экономическое влияние Пекина в Центральной Азии уже и так беспрецедентно. Но благодаря объединению всех пяти стран, этот новый формат может стать важнейшим региональным форумом для Центральной Азии. Во многих отношениях координация политики и сотрудничество в рамках небольших групп стран соответствует духу нынешней эпохи. Четырехсторонний диалог по безопасности (QUAD) - хороший тому пример. Эта возглавляемая США группа, в которую входят также Япония, Индия и Австралия, нацелена на сдерживание влияния Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. Более того, инициировав свою вариацию формата "С5+1" (последовав за Японией, ЕС, США, Индией и Россией), Пекин защитил себя от недовольства Москвы.

Однако формат "Центральная Азия - Китай" не следует рассматривать изолированно. Он получил развитие вслед за инициативами, недавно выдвинутыми Пекином, каждая из которых относится к тщательно отобранной группе стран, дружественных Китаю; а вместе они служат новым инструментом, помогающим Пекину в управлении своими приграничными территориями.

На встрече в Сиане Китай пообещал реализовать несколько новых проектов, способствующих развитию сотрудничества в таких сферах, как сельское хозяйство, здравоохранение, образование, торговля, энергетика и транспорт. Пекин также пообещал помочь Бишкеку с долгами и призвал Киргизию одобрить строительство железной дороги, связывающей Китай напрямую с Узбекистаном. С каждым новым проектом заключается соглашение; с каждым новым соглашением регион все больше сближается с Китаем.

Несмотря на то, что сопротивление гражданского общества в центральноазиатских странах, сегодня трудно представить себе организацию, способную помешать продвижению Китая в Центральную Азию. Вряд ли появится альтернатива инициативе "Один пояс - один путь". Вероятно, мы становимся свидетелями эпохи однополярности в самом сердце Азии.