"Азимут" откроет рейсы из Ростова в Варну 

Российская авиакомпания "Азимут" со второго июня будет вылетать из Ростова-на-Дону в болгарскую Варну.

Перелеты планируют совершать на самолетах "Сухой Суперджет 100" раз в неделю по средам, в 08:15. Посадка намечена на 10:45 по местному времени.

Гражданам России разрешили въезд в Болгарию с мая, однако туристы должны иметь либо сертификат о вакцинации, либо справку с отрицательным тестом на коронавирус, либо экспресс-тест на антигены для тех, кто перенес инфекцию. В остальных случаях нужно будет 10 дней находиться на карантине.