В МОК рассказали, сколько спортсменов могут пройти вакцинацию перед Олимпиадой в Токио

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, какое количество спортсменов может сделать прививку от коронавируса COVID-19 перед Олимпиадой в Токио.

По его словам, на сегодняшний день 75%, которые приедут в Олимпийскую деревню, привиты от коронавируса или имеют такую возможность. Бах также выразил уверенность в том, что этот показатель со временем превысит 80%, передает ТАСС.

Ранее глава МОК сообщал, что для вакцинации участников летней Олимпиады в Токио будут использоваться препарат от американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech.

Напомним, Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 165 млн, из них более 3,4 млн человек скончались.