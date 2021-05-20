В Ереване оппозиция проводит акцию протеста, начались задержания

В четверг вечером в центре Еревана проходит акция оппозиции, которая выступает против намерений и.о. премьер-министра Никола Пашиняна подписать трехстороннее заявление с лидерами России и Азербайджана о создании комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы. На площади собрались около 300 человек, полиция установила кордоны, задержаны 10 активистов.

Акцию протеста транслируют в прямом эфире армянские новостные порталы.

Протестующие требуют публикации всех пунктов документа и не хотят, чтобы Пашинян подписывал соглашение, несмотря на его заверения, что "эти решения на 100% в интересах Армении".

Ранее в четверг оппозиционная фракция "Светлая Армения" выдвинула проект с призывом к Пашиняну "воздержаться от принятия односторонних решений, затрагивающих все общество и государство, а также будущее нации".

Парламент Армении провел внеочередное заседание, заявление оппозиции не было принято.