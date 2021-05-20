В России выявлено более 10 случаев индийского коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России индийский штамм коронавируса подтвержден более чем у 10 человек.

"Количество заболевших новыми штаммами коронавируса растет. Больше 550 тех, кто с британским штаммом, десятками уже измеряется южноафриканский, больше 10 сегодня будет уже индийских штаммов", - заявила она в эфире телеканала "Россия 1".

По словам Поповой, опасный мутировавший вариант индийского COVID в Россию пока не попал. "В Индии сегодня преимущественно три варианта индийского коронавируса. Индийский коронавирус имеет несколько вариантов. И один из них имеет две очень значимые мутации, которые требуют изучения. Но вот такой в Россию не попал, и распространения его нет", - добавила глава Роспотребнадзора.