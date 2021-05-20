Руденко: Россия не собирается бросать Центральную Азию

О перспективах сотрудничества России и стран Центральной Азии говорили на конференции "Россия и Центральная Азия перед вызовами нового мира – совместный путь в будущее" Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко сообщил на конференции, что накопленные российские инвестиции в Центральноазиатском регионе составляют на данный момент около $50 млрд. Самые большие инвестиции приходятся на Казахстан - $36 млрд, Узбекистан - свыше $10 млрд, Таджикистан - $1,5 млрд.

В странах Центральной Азии действует более 10 тыс российских и совместных предприятий. В прошлом году общий товарооборот России и ЦА составил более $28 млрд.

"Эти цифры опровергают тезис о том, что у России якобы нет экономических интересов в Центральной Азии и Россия якобы собирается оттуда уходить. Это совершенно не так. Уходить мы не собираемся и не уйдем", - подчеркнул Руденко.

Сотрудничество России и ЦА взаимовыгодно, эти отношения нужно развивать, в них есть перспектива серьезного экономического роста после коронакризиса, согласился с Руденко старший научный сотрудник Института международной поликити WeltTrends в Потсдаме Александр Рар.