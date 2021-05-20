В Баку установят памятник Тофигу Гулиеву
В Баку будет установлен памятник народному артисту Азербайджана Тофигу Гулиеву. Соответствующее распоряжение было подписано главой государства Ильхамом Алиевым.
Исполнительной власти столицы Азербайджана совместно с министерством культуры поручено принять меры по установке памятника артисту, а правительству – решить прочие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.
Тофик Алекпер оглы Кулиев – азербайджанский композитор, кинокомпозитор, пианист, дирижер.
Вестник Кавказа
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