В Баку установят памятник Тофигу Гулиеву

В Баку будет установлен памятник народному артисту Азербайджана Тофигу Гулиеву. Соответствующее распоряжение было подписано главой государства Ильхамом Алиевым.

Исполнительной власти столицы Азербайджана совместно с министерством культуры поручено принять меры по установке памятника артисту, а правительству – решить прочие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Тофик Алекпер оглы Кулиев – азербайджанский композитор, кинокомпозитор, пианист, дирижер.