В Дагестане бывший мэр Избербаша предстанет перед судом

Прокуратура Дагестана передала в суд дело бывшего мэра города Избербаш Абдулмеджида Сулейманова, он обвиняется в земельных махинациях.

"По версии обвинения, Сулейманов предоставил, не имея законных оснований, в собственность граждан 12 земельных участков. Таким образом, он нанес муниципалитету ущерб в размере свыше 1 млн рублей. Расследование уголовного дела о злоупотреблении и превышении должностными полномочиями завершено, и материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу", - сообщила пресс-служба прокуратуры республики, пишет «Интерфакс».

Сулейманов обвиняется в превышении и злоупотреблении должностными полномочиями.