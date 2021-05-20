Президенты США и Египта обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта

Президент США Джо Байден провел телефонные переговоры со своим египетским коллегой Абделе Фаттахом ас-Сиси, в ходе которых стороны обсудили ситуацию в палестино-израильском конфликте. Также глава американской администрации попросил собеседника повлиять на ХАМАС, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам позиция Вашингтона заключается в "продолжении контактов с израильтянами, партнерами на земле, чтобы сделать все возможное для прекращения конфликта". "Часть этих контактов <...> [касается] той важной роли, которую страны региона могут играть, включая египтян, по прекращению конфликта", - сказала она, пояснив, что египтяне играют важную роль по влиянию на ХАМАС.

Кроме того, Псаки подтвердила информацию о том, что США "видели сообщения о движении в сторону потенциального прекращения огня", но затем признала, что не может подтвердить данные о том, что Израиль и Палестина приближаются к перемирию, обращает внимание ТАСС.