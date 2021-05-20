США: остановить строительство "Северного потока-2" почти невозможно

Вашингтон признает, что остановка строительства газопровода "Северный поток-2", готовность которого составляет примерно 95%, уже практически невозможно, заявила пресс-секретарь американского президента Джен Псаки.

Так она ответила журналисту, утверждавшему, что власти США могли бы помешать строительству трубопровода, но не стали делать этого. "Каким же образом мы могли бы остановить проект в другой стране, который готов на 95%?" - возразила она в ходе брифинга.

По ее словам, решая отказаться от санкций против Nord Stream 2 AG и ее руководителя Маттиаса Варнига, США руководствовались ключевыми отношениями с Германией, передает ТАСС.