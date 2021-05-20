В Турции заболеваемость COVID упала до минимума с 1 марта

За сутки в Турции выявили 9,4 тыс случаев заражения коронавирусом. Впервые с 1 марта в стране фиксируется меньше 10 тыс новых случаев.

"За последние 24 часа сделано 219 192 теста, выявлено 9 385 случаев [заражения коронавирусом]. Умерли 207 человек", - сообщает в четверг Министерство здравоохранения Турции.

Общее число инфицированных составляет 5,160 млн, умерли 45,6 тыс пациентов, излечились 4,989 млн человек.

Напомним, с 17 марта в Турции смягчили локдаун, связанный с пандемией.