Манижа и Эфенди пожелали друг другу удачи в финале Евровидения

Представительницы России и Азербайджана Манида и Самира Эфенди прошли в финал международного песенного конкурса "Евровидение-2021", за кулисами девушки выразили друг другу свою поддержку, пишет Sputnik Азербайджан.

"У тебя супер выступление. Я тебя поздравляю. Ты "безумная". Желаю тебе удачи", - сказала Эфенди в беседе с российской певицей.

Манижа отметила, что ей понравился номер Эфенди и пожелала азербайджанской певице удачи.

"Меня радует, что в этом году девушки в основном поют о разных сильных женщинах", - добавила Манижа.

Финал "Евровидения" состоится 22 мая в Роттердаме.