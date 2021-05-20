Совет ЕС и Европарламент договорились о сертификатах вакцинации

Достигнуто предварительное соглашение между Европарламентом и Советом ЕС по вопросу внедрения в Европе сертификатов о вакцинации.

"Переговорщики от Европейского парламента и Совета ЕС сегодня достигли предварительного соглашения по внедрению цифрового сертификата COVID-19 в ЕС", - говорится в заявлении ЕП.

Договоренность была достигнута после четырех раундов переговоров, сообщает агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на дипломатические источники в ЕС.

Сертификат вакцинации для жителей ЕС может заработать уже в июне.

Окончательное утверждение соглашения должно состояться на пленарной сессии Европарламента 7-10 июня.

Страны ЕС начали обсуждать идею введения единых сертификатов вакцинации с начала марта.