Ильхам Алиев: Азербайджан может поставлять энергоресурсы в Армению

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о том, что республика может стать поставщиком энергоресурсов на территорию Армении. Соответствующее заявление было сделано в ходе онлайн-конференции, посвященной развитию и перспективам сотрудничества на Южном Кавказе.

"Считаю, что существует большой потенциал для сотрудничества на Южном Кавказе, в сферах, связанных, например, с энергетикой. Потенциально Азербайджан может быть поставщиком энергоресурсов в Армению", - сказал он, сославшись на опыт Советского Союза.

Развивая тему взаимовыгодного сотрудничества Азербайджана и Армении, он отметил, что все будет зависеть от политической воли Еревана. "Будет ли готова Армения присоединиться к этому формату сотрудничества (партнерство Грузии и Азербайджана - прим.ред.), я не знаю. Если предположить, что согласится, то да, конечно, это возможно, мы не будем против", - акцентировал внимание он.