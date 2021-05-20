В Сочи проходит акция "Нет COVID-19! Да вакцинации!"

Акция "Нет COVID-19! Да вакцинации!" стартовала в Сочи, жителей города и сотрудников крупных предприятий ждет вакцинация.

"В первую очередь это, конечно, касается представителей профессий, предполагающих частые контакты с людьми. Это работники социального блока, отраслей культуры, спорта, санаторно-курортной сферы и общественного питания, а также всего аппарата администрации города и силовых структур", - пояснил глава города Алексей Копайгородский.

В рамках прививочной кампании в ТРЦ "Моремолл" будет работать мобильный прививочный пункт.

Жители, которые в рамках акции пройдут полный курс вакцинации получат специальную наклейку "Почетный участник городской сочинской акции «Нет COVID-19! Да вакцинации!".