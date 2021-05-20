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Москва стоит в девятибалльных пробках

Москва стоит в девятибалльных пробках

Вечером в четверг пробки в Москве достигли 9 из 10 возможных баллов.

По данным сервиса "Яндекс. Пробки" самая тяжелая обстановка на центральных набережных - Раушской, Софийской, Кремлевской, Москворецкой. Стоит также Большой Москворецкий мост, Тверская улица, Воздвиженка.

Заторы образовались на Бульварном кольце от Яузского до Рождественского бульвара, от Страстного до Никитского бульвара.

Почти не движется Садовое кольцо в обоих направлениях. Пробки образовались также на всем протяжении Третьего транспортного кольца в обоих направлениях.

НА МКАД движения сильно затруднено в северной, восточной и юго-восточной частях.

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Вестник Кавказа

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