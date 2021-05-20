"Снежный барс" из Азербайджана на покорении Эвереста не останавливается

19 мая - четырнадцатая годовщина водружения флага Азербайджана на высочайшую вершину Земли - Джомолунгму (Эверест) - альпинистом Исрафилом Ашурлы. Шесть лет спустя, день в день, час в час, подвиг Исрафила повторил его брат Мурад. Вершину они покорили в шесть часов утра. К несчастью, 21 октября 2014 года, после восхождения на сложную вершину Ама Даблам в Гималаях, Мурад погиб. Неслучайно альпинизм, как утверждают специалисты, остается одним из самых опасных видов спорта - "кто здесь не бывал, кто не рисковал - тот сам себя не испытал".

Мурад Ашурлы со своим проводником-шерпом на вершине Эвереста

Исрафил Ашурлы стал первым азербайджанцем, взошедшим на вершину Джомолунгмы. До этого он покорил высочайшие горы всех континентов в рамках программы "Семь вершин" - тоже первым из представителей республики. Титул "Снежного барса" Ашурлы получил после покорения пяти семитысячников бывшего СССР. "С лета 1999 года восхождение на Джомолунгму я представлял главным делом своей жизни. Дело в том, что в то время на эту вершину направилась экспедиция "Кавказ - мирные горы", в которой был и представитель Азербайджана. Ему не удалось из-за болезни оказаться в числе покорителей вершины, но вымпел в честь своей страны он передал другим участникам кавказской команды, доставившим его до цели. Я решил исправить эту недосказанность - флаг страны, конечно, уже был на высшей точке Земли, но принесли его туда не граждане Азербайджана", - рассказал "Вестнику Кавказа" Исрафил Ашурлы.

Исрафил Ашурлы на вершине Ама Даблам

Азербайджанский альпинист обратился за советом к своему наставнику, легендарному советскому и российскому альпинисту Владимиру Шатаеву, который не стал отговаривать Исрафила, ссылаться на дороговизну мероприятия, риск, а просто ответил: "Надо над этим работать!" Исрафил воспринял эти слова как руководство к действию. "В то время еще не был так распространен коммерческий альпинизм, когда за баснословные деньги людям оказывали существенную помощь при восхождении на Джомолунгму. Сегодня сделать это при помощи организаторов таких туров не столь сложно. В то время это было серьезным испытанием, к которому надо было готовиться, чем я занялся, совершая восхождения на вершины возрастающей категории сложности, забираясь все выше и выше", - добавляет Ашурлы.

Исрафил Ашурлы на Эльбрусе

Покорив в 2007 году Джомолунгму, Исрафил понял, что на этом значительном для него событии останавливаться не следует, в мире есть и другие вершины - еще более сложные и интересные. "Это то, что мотивирует меня на новые цели и задачи. Например, нынешней весной я отправился на десятый по высоте восьмитысячник Аннапурно в Гималаях. (Он считается самым опасным восьмитысячником и получил среди альпинистов неофициальное название "Гора-убийца", поскольку 41% восхождений заканчивался смертельными восхождениями, - прим. ред.).

Исрафил Ашурлы на Аннапурно

Покорить Аннапурно мне на этот раз не удалось, но задача осталась - вернуться в какие-нибудь теплые дни и взойти на вершину. Целей у меня сегодня много. В том числе и совершенствоваться в качестве инструктора по альпинизму. Я должен освоить еще много знаний, приобрести новый опыт, передавать его затем другим, обучая начинающих альпинистов. Я еще не полностью ушел в тренерскую работу, могу ходить в горы - это тот самый разумный баланс, поскольку обучающиеся альпинизму должны видеть, что их тренер все еще может ходить в горы, это для него не прошлое, он остается альпинистом. Подобный стимул для поддержания формы для меня самый главный", - уточнил первый азербайджанский покоритель высочайших вершин планеты.

Исрафил Ашурлы в студии "Вестника Кавказа"

В 2010-2016 годах Исрафил Ашурлы был президентом Федерации альпинизма Азербайджана. Основал Азербайджанский альпийский клуб, стал судьей международной категории по скалолазанию. Связь с родной республикой он не теряет и сейчас, при этом Исрафил считает себя воспитанником советской альпинистской школы: "Я начинал заниматься альпинизмом в Москве. Моими наставниками были ветераны советской школы, некоторые из которых в дальнейшем стали мэтрами российского альпинизма. В первую очередь, это мастер спорта СССР Руфина Арефьева, ушедшая из жизни в 2014 году, бывший гостренер по альпинизму СССР Владимир Шатаев, с которым я встречаюсь и сейчас часто. Многому научился у Валерия Бабанова, Дмитрия Павленко. В Азербайджане глубоких традиций высотно-технического класса нет, хотя есть люди, которые проходили маршруты высшей категории сложности - в составе других, смешанных команд: Эльдар Джафаров, Александр Воскресенский".

Дмитрий Павленко и Исрафил Ашурлы

К тому же Исрафил Ашурлы стал первым азербайджанцем-покорителем Северного полюса планеты в 2009 году, а четырьмя годами раньше высадился в Антарктиде, тоже первым из азербайджанцев став представителем теплой кавказской страны на самом холодном в мире континенте.