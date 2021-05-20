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Мэр Пятигорска подвел итоги работы за год

Мэр Пятигорска подвел итоги работы за год

Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов озвучил итоги работы на посту мэра.

По его словам, за это время удалось выстроить диалог с жителями и добиться заметных результатов в благоустройстве, дорожном хозяйстве, образовании, культуре и молодежной политике.

Ворошилов также сообщил, что намерен возглавить список партии "Единая Россия" на выборах в городскую Думу.  "Если вы окажете мне и моей команде доверие, будем готовы и дальше работать на пользу Пятигорска и пятигорчан", - сказал он.

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Вестник Кавказа

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