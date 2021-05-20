Мэр Пятигорска подвел итоги работы за год

Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов озвучил итоги работы на посту мэра.

По его словам, за это время удалось выстроить диалог с жителями и добиться заметных результатов в благоустройстве, дорожном хозяйстве, образовании, культуре и молодежной политике.

Ворошилов также сообщил, что намерен возглавить список партии "Единая Россия" на выборах в городскую Думу. "Если вы окажете мне и моей команде доверие, будем готовы и дальше работать на пользу Пятигорска и пятигорчан", - сказал он.