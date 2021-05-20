Авиарейс "Волгоград-Краснодар" не вылетел из-за технической неисправности самолета

Пассажиры все еще ждут вылета по маршруту "Волгоград - Краснодар", который должен был состояться в 14.55. Вылет задержан на четыре часа из-за технической неисправности лайнера.

Проблемы возникли с самолетом авиакомпании "Азимут".

"Рейс задерживается на вылет по техническим причинам, пассажиры (49 человек) перемещены в здание терминала", - говорится в сообщении пресс-служба аэропорта Волгограда.

Резервный самолет должен прибыть из Ростова-на-Дону в 20:30, вылет "Волгоград-Краснодар" перенесли на 21:10.