Израиль и Палестина заявили о готовности к прекращению огня

Израильское руководство проинформировало египетского посредника о намерении прекратить операцию в секторе Газа, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на свои источники.

Согласно информации телеканала, правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху "официально уведомило египетского посредника" о намерении прекратить военную операцию в секторе Газа.

Ранее о готовности к прекращению огня и началу переговорного процесса с Израилем заявляла палестинская сторона.

По словам посла Палестины в Москве Абдель Хафиза Нофаля, было написано соответствующее официальное заявление, подтверждающее "готовность к прекращению огня и выработке встречи под эгидой международного сообщества", передает ТАСС.