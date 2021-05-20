Израиль и Палестина заявили о готовности к прекращению огня
Израильское руководство проинформировало египетского посредника о намерении прекратить операцию в секторе Газа, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на свои источники.
Согласно информации телеканала, правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху "официально уведомило египетского посредника" о намерении прекратить военную операцию в секторе Газа.
Ранее о готовности к прекращению огня и началу переговорного процесса с Израилем заявляла палестинская сторона.
По словам посла Палестины в Москве Абдель Хафиза Нофаля, было написано соответствующее официальное заявление, подтверждающее "готовность к прекращению огня и выработке встречи под эгидой международного сообщества", передает ТАСС.
Вестник Кавказа
во ВконтактеПодписаться