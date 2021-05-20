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Израиль и Палестина заявили о готовности к прекращению огня

Израиль и Палестина заявили о готовности к прекращению огня

Израильское руководство проинформировало египетского посредника о намерении прекратить операцию в секторе Газа, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на свои источники.

Согласно информации телеканала, правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху "официально уведомило египетского посредника" о намерении прекратить военную операцию в секторе Газа.

Ранее о готовности к прекращению огня и началу переговорного процесса с Израилем заявляла палестинская сторона.

По словам посла Палестины в Москве Абдель Хафиза Нофаля, было написано соответствующее официальное заявление, подтверждающее "готовность к прекращению огня и выработке встречи под эгидой международного сообщества", передает ТАСС.

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Вестник Кавказа

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