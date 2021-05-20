Казгидромет дал прогноз погоды на пятницу

В Казахстане 21 мая ожидается неустойчивая погода, сообщают синоптики Казгидромета.

В Нур-Султане и 10 областях республики на пятницу объявлено штормовое предупреждение. Грозы с сильным ветром до 20-25 м/с ожидаются в Кызылординской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской областях. В Северо-Казахстанской и Павлодарской областях местами грозы, шквал, град, туман. В Восточно-Казахстанской области - гроза, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с.

В Нур-Султане будет облачно, не исключена гроза с градом. Воздух прогреется до 23-25 градусов, ночью - 8-10 градусов.

В Алматы также ожидаются кратковременные дожди, днем около 20-24 градусов, ночью - 12-14.

В Шымкенте осадков не будет, воздух прогреется до 32 градусов, ночью - 16-18 градусов.