Пожар в мебельном цеху в Тбилиси

Пожар вспыхнул на складе подержанной мебели в Тбилиси в районе ТЭВЗ, проинформировали в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.

"Пожар уже локализован, погибших и пострадавших - нет", - сказали там, отметив, что согласно одной из версий причиной возгорания стал взрыв баллона с газом.

В настоящее время правоохранители оцепили территорию рядом с цехом и не пускают туда местных жителей и журналистов. К тушению огня привлечено 13 бригад пожарных-спасателей, сообщает Sputnik Грузия.