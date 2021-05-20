Ильхам Алиев: открытие Зангезурского коридора создаст новые возможности для Южного Кавказа
Открытие Зангезурского коридора создаст новые возможности для стран региона, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе обсуждений в видеоформате Международного центра Низами Гянджеви на тему "Южный Кавказ: Региональное развитие и перспективы сотрудничества".
Азербайджанский лидер сказал об этом, освещая тему открытия коммуникаций и новых транспортных коридоров, которое стало возможным после окончания второй Карабахской войны.
"Зангезурского коридора создаст новые возможности для стран региона", - сказал глава государства, отметив, что эти предложения и инициативы нашли свое отражение в совместной декларации от 10 ноября 2020 года.
Ранее Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан готов к сотрудничеству с Арменией.
Вестник Кавказа
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