Ильхам Алиев: открытие Зангезурского коридора создаст новые возможности для Южного Кавказа

Открытие Зангезурского коридора создаст новые возможности для стран региона, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе обсуждений в видеоформате Международного центра Низами Гянджеви на тему "Южный Кавказ: Региональное развитие и перспективы сотрудничества".

Азербайджанский лидер сказал об этом, освещая тему открытия коммуникаций и новых транспортных коридоров, которое стало возможным после окончания второй Карабахской войны.

"Зангезурского коридора создаст новые возможности для стран региона", - сказал глава государства, отметив, что эти предложения и инициативы нашли свое отражение в совместной декларации от 10 ноября 2020 года.

Ранее Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан готов к сотрудничеству с Арменией.