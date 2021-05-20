Захарова прокомментировала высылку российского дипломата из Северной Македонии

Высылка российского дипломата видится как недальновидность властей Северной Македонии, поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Северная Македония 14 мая объявила персоной нон-грата одного из дипломатов российского посольства, МИД России пообещал ответные меры. Захарова напомнила, что в России работают только два дипломата из Северной Македонии. Странно если в Скопье рассчитывают, что Москва в ответ не вышлет ни одного, ни обоих сотрудников их посольства.

"Вопрос. О чем думали в Скопье, когда принимали решение о высылке российского дипломата? Или нам предлагается вместо их дипломатов, которых мало, выслать других?" - написала Захарова в Facebook.