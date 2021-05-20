В Тбилиси могут начать использовать израильский препарат от COVID

Универсальный противокоронавирусный препарат EXO-CD24, разработанный в Израиле, готовы начать использовать в тбилисской инфекционной больнице, рассказал глава боксированного отделения клиники Марина Энделадзе.

Она отметила, что пациентов с коронавирусом, состояние которых оценивается как среднетяжелое или критическое, лечат по протоколу, основанному на мировом опыте, который регулярно обновляется. EXO-CD24 может быть эффективен для лечения тяжелых пациентов, которые становятся кислородозависимыми.

"На практике пока мы его не применяли, но я присутствовала на встрече и знаю, что, если он будет таким, каким нам говорят, наверное, результат будет. Предположительно, мы получим его… Главное, чтобы он оправдал себя и не навредил пациентам", - добавила Энделадзе.

EXO-CD24 - первый в мире препарат против COVID-19, который успешно прошел первую фазу тестирования. С ним пациенты выздоравливают за 3-5 дней.