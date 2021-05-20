Токаев прокомментировал переговоры с Рахмоном

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев оценил состоявшиеся переговоры с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном, назвав их "плодотворными".

Об этом он написал в своем Twitter, отметив, что стороны пришли к договоренности продолжить курс на укрепление казахско-таджикского стратегического партнерства, также были определены "приоритетные направления дальнейшего политического и торгово-экономического сотрудничества".

Кроме того, Токаев отметил, что в ходе переговоров была отмечена актуальность укрепления стабильности и безопасности в Центральной Азии, развития регионального диалога, в том числе на уровне Консультативных встреч глав пяти государств. "Также обсудили взаимодействие в рамках СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, СВМДА", - приводит сообщение Токаева Sputnik Казахстан.