Главная » Новости

Меркель-Аббасу: Израиль имеет право защищаться от ракетных атак

Меркель-Аббасу: Израиль имеет право защищаться от ракетных атак

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе состоявшихся телефонных переговоров с президентом Палестины Махмудом Аббасом, заявил о том, что Израиль имеет право защищаться от ракетных атак. Об этом сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, отметив, что стороны были едины во мнении, что следует и впредь поддерживать инициативы по скорейшему достижению перемирия.

"Канцлер подчеркнула право Израиля защищаться от ракетных атак из сектора Газа", - цитирует Зайберта ТАСС.

2030 просмотров





Вестник Кавказа

в Telegram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!