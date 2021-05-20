Нетаньяху: Израиль сбил заминированный БПЛА из Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о том, что армия обороны еврейского государства сбила начиненный взрывчаткой иранский беспилотник, запущенный на израильскую территорию.

Соответствующее заявление было сделано израильским премьером в ходе переговоров с главой МИД Германии Хайко Маасом.

Нетаньяху отметил, что инцидент произошел на этой неделе. По его словам, БПЛА было изготовлено Ираном, запуск "в сторону Израиля с территории Сирии или Ирака", передает ТАСС.