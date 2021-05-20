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В Подмосковье откроется 50 бесплатных летних кинотеатров

В Подмосковье откроется 50 бесплатных летних кинотеатров

Этим летом в Московской области будут работать около 50 открытых кинотеатров.

"Порядка 50 площадок летних кинотеатров у нас будет в этом году по всей Московской области. Люди будут смотреть кино вечерами в парках, это замечательно", - рассказал директор "Мособлкино" Евгений Сарамуд в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что кинотеатры появятся в парках, также фильмы можно будет смотреть в кинопаркингах. Все показы будут бесплатны для зрителя.

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