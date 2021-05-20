Россия разрешила безвизовый въезд иностранцев для посещения матчей Евро-2020

Иностранные футбольные болельщики смогут въехать в Россию на Евро-2020 без виз.

Для того, чтобы приехать в Россию, иностранцы с паспортом болельщика должны будут предъявить отрицательный результат теста на коронавирус. Визы потребуются персоналу турнира и официальным лицам, но они будут оформляться в упрощенном порядке.

"В нынешних непростых условиях перемещение людей серьезно сокращено, и мы встретили понимание федеральных органов власти и смогли открыть границу для тех, кто летом собирается приехать к нам в Петербург на праздник футбола", - рассказал гендиректор российской части оргкомитета турнира Алексей Сорокин.

Он подчеркнул, что турнир будет проводиться в максимально безопасном режиме, с учетом всех рекомендаций Роспотребнадзора.

Документ, согласно которому иностранные болельщики смогут въехать в Россию без виз подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. В Петербурге состоится семь матчей, первый (Бельгия - Россия) назначен на 12 июня.