Гинцбург: "Спутник V" вскоре могут начать испытывать на детях

Исследования вакцины от коронавируса "Спутник V" среди детей планируется начаться в ближайшие недели, сообщил директор Центра им.Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Министерство здравоохранения постоянно пытается решить вопрос - в рамках какой регуляторики мы будем внедрять "Спутник V", проводить исследования этого препарата на детском населении", - поделился ученый в интервью телеканалу "Россия-24".

Он уточнил, что окончательно вопрос не решен, но глава Минздрава Михаил Мурашко сегодня провел совещание по этому вопросу совещание, это дает надежду, что "в ближайшие несколько дней мы получим ответ на этот вопрос для того, чтобы в ближайшие недели приступить к этому исследованию".

Кроме того, уже подготовлены исследования, которые позволят точно определить продолжительность иммунитета после вакцинации "Спутником V".